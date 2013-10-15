برادلي يطلب مغادرة الجماهير المصرية من أمام فندق اللاعبين

أمير عبد الحليم من كوماسي - برعاية فودافون راعي الكرة المصرية

تجمعت بعض الجماهير المصرية المتواجدة في كوماسي أمام فندق المنتخب قبل التوجه للاستاد ولكن بوب برادلي المدير الفني للفريق طالبهم بالمغادرة.

ونقل مراسل FilGoal.com في كوماسي أن بعض الجماهير توجهت لفندق اللاعبين من أجل تشجيعهم قبل التوجه للاستاد في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وخرج سيف زاهر عضو اتحاد الكرة ورئيس البعثة للجماهير وطالبهم بالمغادرة بناء على طلب برادلي المدير الفني الذي لا يرغب في تشتيت اللاعبين وخروجهم عن التركيز.

وطالب زاهر الجماهير بالتوجه للاستاد وتشجيع المنتخب هناك بصورة أكبر.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الغاني في ذهاب الجولة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2014 في تمام السادسة.