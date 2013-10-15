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وزير هندى: فودافون تستثمر أكثر من مليارى دولار فى وحدة محلية

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وزير هندى: فودافون تستثمر أكثر من مليارى دولار فى وحدة محلية وزير هندى: فودافون تستثمر أكثر من مليارى دولار فى وحدة محلية

قال وزير الاتصالات الهندى كابيل سيبال، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة فودافون البريطانية أشارت إلى عزمها استثمار أكثر من مليارى دولار فى الهند، عقب قرار السماح للشركات الأجنبية بتملك شركات اتصالات محلية بالكامل.

وقال سيبال لرويترز فى مقابلة "ستضخ فودافون أكثر من مليارى دولار. ستضخ استثمارات وتستفيد من (قانون) الاستثمار الخارجى المباشر الذى يسمح بالملكية الكاملة المطبق حاليا".

كان مصدر قد صرح لرويترز فى وقت سابق، بأن فودافون تنوى زيادة حصتها فى وحدة هندية، بعد رفع سقف استثمار الشركات الأجنبية فى قطاع الاتصالات الذى كان يقف عند 74 بالمائة.

ولم يفصح سيبال عن مزيد من التفاصيل عن خطط فودافون، ولم يتسن الاتصال بالمتحدث باسم الشركة فى لندن.

وتابع الوزير، إن الحكومة تريد أن ترى اندماجات فى سوق الاتصالات التى تعمل بها 12 شركة، وتأمل أن تسمح بإبرام صفقات بين شركات تصل حصتها فى السوق إلى 60 بالمائة من خلال لوائح جديدة للدمج والاستحواذ تصدر قبل نهاية الشهر الحالى.

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مصر 365

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