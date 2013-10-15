الإمارات توجه الشكر لمارادونا على دعم منتخب الناشئين

وجه الجهاز الفني لمنتخب الإمارات للناشئين شكره للأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا بعد أن أعلن دعمه وتشجيعه لصغار الأبيض في كأس العالم للناشئين والتي تنطلق بالإمارات يوم 17 أكتوبر.

وكان مارادونا قد أثار الجدل بعد أن أعلن مساندته لمنتخب الإمارات وعدم تشجيع منتخب بلاده بسبب خلافه مع اتحاد الكرة الأرجنتيني بسبب المعاملة التي لقاها عقب إقالته من تدريب منتخب التانجو.

وكان مارادونا قد تولى تدريب فريق الوصل الإماراتي كما يشغل منصب السفير الرياضي لمدينة دبي .

وتنطلق مسابقة كأس العالم تحت 17 عاما بالإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري بمباراة البرازيل وسلوفاكيا وتختتم البطولة يوم 8 نوفمبر المقبل.