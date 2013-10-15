جيش الاحتلال الإسرائيلى يفجر نفقين قديمين شرق خان يونس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، أنه فجر امتدادات لنفقين قديمين كانا كشفهما الجيش خلال الحرب على قطاع غزة فى نوفمبر 2012.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى يوآف موردخاى إن "الجيش فجر امتدادات لنفق قديم كشفه الجيش خلال الحرب السابقة ضد قطاع غزة".

وأضاف مردخاى أن "المنطقة تمر فى هذه الأيام بتغيرات كبيرة ومبادرات سياسية وأن الجيش يجب أن يكون أهلا لمواجهتها"، موضحا أن المنطقة لا تزال حساسة وقابلة للانفجار وأن التهديدات مستمرة.

ولفت شهود عيان إلى أن أعمدة دخان شوهدت فى المكان عقب سماع دوى انفجار استهدف النفقين وسط تجمعٍ لآليات عسكرية شاركت فى التفجير.

وكان الجيش الإسرائيلى قد أعلن عن اكتشاف نفق قبل يومين يمتد لنحو كيلومترين من شرق خان يونس إلى داخل أراضى العام 1948.