جيان: الفوز هو خيارنا الوحيد أمام مصر

أكد أسامواه جيان مهاجم وقائد منتخب غانا أن الفوز هو الخيار الوحيد للنجوم السوداء أمام مصر في المواجهة المرتقبة بينهم يوم الثلاثاء في ذهاب المرحلة الفاصلة لتصفيات كأس العالم 2014.

وقال جيان عن المباراة "أتوقع حدوث أي شئ خلال المباراة، كرة القدم بها فوز وتعادل وخسارة .. كل شئ متاح أن يحدث".

وأضاف "لكننا لا نتوقع أي منهم .. نحن فقط نريد الفوز".

ويعتبر جيان هو هداف المنتخب الغاني خلال التصفيات إذ سجل 4 أهداف للنجوم السوداء كما هو هداف الجيل الحالي للمنتخب وينقصه فقط تسجيل 4 أهداف ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب غانا.