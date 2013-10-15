مباشر كوماسي – المنتخب يتحرك للاستاد قبل المباراة بـ3 ساعات

أمير عبد الحليم من كوماسي - برعاية فودافون راعي الكرة المصرية

يتحرك المنتخب المصري إلى استاد بابا يارا في كوماسي في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت غانا والثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وستصل بعثة منتخب مصر إلى الاستاد قبل المباراة بثلاث ساعات حيث يقام اللقاء في الرابعة بتوقيت غانا والسادسة بتوقيت القاهرة.

وفضل الجهاز الفني للمنتخب التحرك للاستاد مبكرا حتى يكسر رهبة اللاعبين من التواجد الجماهيري الكبير ويدخلهم في أجواء المباراة.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الغاني في ذهاب الجولة الفاصلة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم في البرازيل 2014.

تابعونا في تغطية مباشرة من كوماسي لحظة بلحظة