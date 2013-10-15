مجدي عبد الغني يصل كوماسي لمؤازرة مصر نحو المونديال

أمير عبد الحليم من كوماسي - برعاية فودافون راعي الكرة المصرية

وصل مجدي عبد الغني لاعب مصر الأسبق إلى كوماسي لمؤازرة المنتخب المصري أمام غانا في الجولة الفاصلة المؤهلة لمونديال 2014.

وحضر عبد الغني إلى كوماسي صباح الثلاثاء برفقة بعثة إعلامية وجماهيرية سافرت من مصر مساء الأثنين.

ويعد عبد الغني هو صاحب آخر هدف مصري في المونديال عندما سجل ركلة جزاء في مرمى هولندا في كأس العالم 1990.

وأثار لاعب وسط الأهلي السابق الجدل في الفترة الأخيرة بكثرة تعليقاته على هدفه المونديال مما أخرج آلاف التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.