محافظ الدقهلية ومدير الأمن يزوران قطاع الأمن المركزى والمستشفى الدولى

توجه المهندس عمر الشوادفى، محافظ الدقهلية، ويرافقه اللواء سامى الميهى مدير الأمن لزيارة قطاع الأمن المركزى بالمنصورة، حيث تقابلا مع قيادات وضباط وأفراد ومجندين الأمن المركزى بقطاع المنصورة، وقدما لهم التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وتوجه المحافظ ومدير الأمن سويا لزيارة المرضى بمستشفى المنصورة الدولى وقدما لهم التهنئة بالعيد، وعقب ذلك توجها إلى معسكر سندوب التابع لقوات الأمن وقدما التهنئة للضباط والأفراد والمجندين، وقام اللواء الميهى بزيارة المساعد شرطة السيد عبد اللطيف السيد المصاب بمستشفى طلخا المركزى وقدم له التهنئة بالعيد.

يأتى ذلك بعد أن قام المهندس عمر الشوادفى، محافظ الدقهلية، ويرافقه اللواء سامى الميهى، مدير أمن الدقهلية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ومديرية الأمن بأداء صلاة العيد بمسجد النصر وعدد كبير من أهالى المنصورة.