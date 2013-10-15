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بالصور.. أهالى السيدة يحتفلون بالعيد بذبح الأضاحى

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احتفل أهالى السيدة زينب اليوم بعيد الأضحى المبارك، حيث تجمع عدد من الأهالى حول محلات الجزارة ليشهدوا ذبح الأضاحى الخاصة بهم.

من جانبه قال "خالد ا " أحد أصحاب محال الجزارة لـ"اليوم السابع"، إن عدد الأضاحى التى يتم ذبحها تختلف باختلاف الأسر والوضع المادى لها، مشيرا إلى أن البعض يضحى "بخروف" والبعض الآخر "بعجل"، موضحا أن عدد الجزارين الذين يعملون بالمحل يتراوحون ما بين 5 إلى 8، وذلك لذبح أكبر عدد من الأضاحى.

وأضاف خالد أن عدد ما يتم ذبحه من الأضاحى مقارنة بالعام الماضى قليل جدا، نتيجة الوضع المادى الذى تمر به الأسر، بالإضافة إلى توقف العديد من الشركات والمصانع والذين يمثلون مصدر دخل لكثير من الأسر.

وفى سياق متصل من أوضح "أحمد ا" أحد أصحاب الأضاحى على اصطحاب الأسرة لتشهد ذبحها أن ذلك يأتى ذلك امتثالا لقول النبى صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة" قومى فاشهدى أضحيتك يا فاطمة"، بالإضافة إلى تعريف الأطفال لماذا شرع الله الأضحية والتى افتدى الله بها نبيه إسماعيل من الذبح بعد أن أمر نبيه إبراهيم فى المنام بذبحه.

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