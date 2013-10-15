إعادة فتح ملعب ماراكانا بجولة سياحية للزائرين

ريو دي جانيرو، (إفي): يعيد ملعب ماراكانا الشهير في البرازيل، الذي سيستضيف نهائي مونديال 2014 ، فتح ابوابه اعتبارا من الثلاثاء أمام السائحين الذين سيمكنهم القيام بجولة داخل أروقة الملعب.

وتتضمن الجولة تفقد المواقع الرئيسية في الملعب وكذلك المنصة الشرفية والمركز الاعلامي وغرف الملابس ومقاعد الجهاز الفني ومقصورة كبار الزوار.

وتم الاعداد لهذه الجولة بعد عملية ترميم الملعب التي اختتمت في الثاني من يونيو الماضي.

واستضاف الملعب بعدها بايام نهائي كأس القارات الذي فازت به البرازيل على حساب إسبانيا بثلاثية نظيفة.

ويمكن الحصول على تذاكر الجولة من داخل الملعب او عبر موقعه الالكتروني والتي تتراوح اسعارها ما بين 15 ريال برازيلي (سبعة دولارات) و30 ريال (14 دولار).