إقبال ضعيف على حديقة الفسطاط.. وانتشار التحرش والمعاكسات

شهدت حديقة الفسطاط فى الساعات الأولى بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، إقبالا ضعيفا من جانب المواطنين، حيث انحصر عدد زوار الحديقة على عشرات الأطفال.

فيما كثفت قوات الأمن المتواجدة بالحديقة تواجدها تحسبا لأى تجاوزات من الزوار، كما حدث فى الأعياد الماضية، وانتشر أفراد الأمن فى الحديقة لاحتواء أية أحداث قد تقع.

ومن الأمور الطريفة التى شهدتها حديقة الفسطاط، معركة بين طفلين لم يتجاوزا الـ"14" عاما بعد، بسبب جنيه، وعلى الجانب الآخر انتشرت الألوان الفسفورية الغريبة بين أزياء الإناث من الأطفال، وكأنها تعاكس الشمس الساطعة، وتستفز هذه الألوان الشباب الصغير للتحرش والمعاكسات.

وتنوعت المعاكسات لتبدأ من رش الفوم على البنات ومد اليد، والغريب فى الأمر أن هؤلاء البنات يتقبلن ذلك بالفرح، وعندما اقترب أحد أفراد الأمن من الأطفال المتحرشين، باغته أحدهم بالقول "عمو عمو فك بقى وروش الدنيا عيد".