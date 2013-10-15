"شفت تحرش": صناع السينما أساءوا تناول الشخصيات النسائية فى أفلامهم

أكدت مبادرة "شوفت تحرش" أن صناع الأفلام السينمائية، قد أساءوا تناول الشخصيات النسائية فى معظم أفلام عيد الأضحى.

وأوضحت "شفت تحرش" من خلال بيانها الصادر صباح اليوم، أن تلك الأفلام أبرز ما يميزها هو السخرية من أجساد الشخصيات النسائية بمشاهدها، فضلا عن إباحة التحرش بهن وتبرير العنف الجسدى واللفظى والتمييز تجاههن، من خلال سياق كوميدى بسيط يظن صناع الفيلم أنه ليس مؤذى على حد وصفهم.

> وتابعت المبادرة، أن تلك المشاهد ليست مجرد مشاهد ساخرة تصنع البهجة لدى المتفرج، بل أنها تغير إحساس المتفرج بما هو مقبول ومعتاد، لافتا إلى أنه مثلما تتأثر السينما بالواقع المعاش، فإن الواقع يتأثر أيضا بالسينما.

وشددت الحملة على احترامها لحرية صناعة الأفلام، وضد الرقابة الحكومية والشعبية بأى شكل من الأشكال، وضد منع أو حذف أى جزء من أى فيلم، ولكنه طالبه بضرورة إضافة نظام تصنيف عمرى للأفلام، ويكون تصنيف متدرج، لا يقتصر على "الكبار فقط" حتى لا يتم حرمان شرائح عمرية كاملة من مشاهدة أفلام تناسب عمرهم، لافتا إلى أنه من حق المتفرج اختيار الفيلم الذى يريده مهما اختلفنا مع هذا الفيلم، وأنه على صناع الأفلام مراعاة مسؤوليتهم تجاه الأطفال وما يقدموه لهم حول النساء والفتيات خصوصا فى ظل الوضع الكارثى الذى مازالت النساء والفتيات تعانى منه يوميا فى هذا البلد، من انتهاك جنسى وعنف أسرى واضطهاد وتمييز فى الحياة العامة والخاصة.