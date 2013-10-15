"مصر الخير" توقع 5 بروتوكولات مع الجامعات ضمن مشروع ابن السبيل

تبدأ مؤسسة "مصر الخير" توقيع 5 بروتوكولات مع الجامعات عقب إجازة عيد الأضحى لرعاية الطلاب والطالبات غير القادرين داخل المدن الجامعية ضمن مشروع ابن السبيل الذى تتبناه المؤسسة.

وقال العميد مدحت أحمد جمال الدين، مدير برنامج ابن السبيل بمؤسسة "مصر الخير"، فى بيان اليوم، إن المؤسسة تبحث توقيع بروتوكولات مع جامعات حلوان والزقازيق والمنصورة وقناة السويس والإسكندرية فرع البحيرة على أن يتم ذلك خلال الأيام المقبلة عقب إجازة عيد الأضحى.

وأوضح أن اهتمام المؤسسة بمشروع ابن السبيل جاء من منطلق أنه فى ظل عدم امتلاك المعرفة سنظل عبيد للغرب، ولهذا وفرت المؤسسة رعاية خاصة للطلاب من أجل إتاحة أفضل سبل تعليمية لهم، موضحا أن شعار المؤسسة هو تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية.

وأضاف "جمال الدين" أن المؤسسة قامت مؤخرا بافتتاح مشروع تطوير 48 غرفة بالمدينة الجامعية للطالبات، بجامعة الإسكندرية بمنطقة الشاطبى، حيث تحملت المؤسسة تكاليف تجهيز الحجرات من جميع المفروشات، لـخدمة 144 طالبة بالمدينة الجامعية، بتكلفة 300 ألف جنيه.

وأشار إلى أن مشروع ابن السبيل تتبناه المؤسسة باعتباره أحد مصارف الزكاة، حيث يتضمن المشروع فضلا عن تطوير المدن الجامعية، دفع مصروفات الإقامة للطلبة والطالبات بالمدينة الجامعية، وكذلك المصروفات الجامعية، وتمويل مشروعات تخرج الطلاب المغتربين، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية تؤهل هؤلاء الطلاب لسوق العمل قبل التخرج، وذلك لمن ينطبق عليهم معايير ابن السبيل.

وأضاف أن المؤسسة ساهمت من قبل فى تطوير المدينة الجامعية لجامعه الأزهر، لافتا إلى أن "مصر الخير" تعمل فى العديد من المجالات مثل التكافل الاجتماعى والصحة والتعليم والبحث العلمى والمساعدات الإنسانية، بهدف مساعدة محدوى الدخل وأحداث تنمية حقيقية فى المجتمع.

وأوضح أن المؤسسة تقوم بتبنى مشروع ابن السبيل الخاص بمساعدة الطلاب المغتربين والمقيمين فى المدن الجامعية بعيدا عن محل إقامتهم بمسافة لا تقل عن 85 كيلومترا، حيث تقوم المؤسسة، بالتنسيق مع المدن الجامعية، بتقديم الدعم اللازم لطلاب العلم، بعد التأكد من استحقاقهم للدعم والمساعدة، من خلال الأبحاث الاجتماعية.

وأشار مدير برنامج ابن السبيل بمؤسسة مصر الخير إلى أن المؤسسة وقعت حتى الآن 19 بروتوكولا مع الجامعات المصرية خلال العام الدراسى الماضى استفاد منها 5 آلاف طالب وطالبة ومع توقيع البروتوكولات الجديدة سوف يصل العدد إلى 24 بروتوكولا ضمن مشروع رعاية ابن السبيل، والذى تستهدف المؤسسة من خلاله رعاية 8 آلاف طالب وطالبة فى الجامعات المصرية خلال العام الدراسى 2013/2014.