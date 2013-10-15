بادو: مواجهة مصر صعبة

شدد إيمانويل بادو لاعب وسط منتخب غانا على صعوبة المواجهة أمام مصر يوم الثلاثاء في المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2014 بالبرازيل مؤكدا أنها ستكون اختبار قوي للنجوم السوداء.

وقال بادو "نحن نعرف أن مصر منتخب قوي فهو بطل إفريقيا 7 مرات، نحن نواجه اختبار صعبا حينما نقابلهم".

ويلعب بادو في فريق أودينيزي الإيطالي وسبق له وأن قاد منتخب شباب غانا للفوز بكأس العالم 2009 والذي استضافته مصر.

وأضاف "نحمل في قلوبنا هدف اللعب بشكل جيد من أجل غانا، الجميع يفتخر بنا أكثر من الجماهير حينما نفوز لذلك سنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز في تلك المباراة".

ويلتقي المنتخبان في تمام الساعة السادسة على ملعب بابا يارا بكوماسي يوم الثلاثاء على أن تقام مباراة العودة يوم 19 نوفمبر المقبل في القاهرة.