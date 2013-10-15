بالصور.. حزب الوفد بشبرا يلقى الهدايا والألعاب على الأطفال والمصلين

ابتهاجا بفرحة العيد قامت لجنة حزب الوفد، بقسم أول شبرا الخيمة، بإلقاء الهدايا واللعب على الأطفال والأعلام المصرية، وذلك بعد الانتهاء من أداء صلاة العيد بمسجد الفتح بشبرا الخيمة.

حيث امتلأت الشوارع بالمصلين، لأداء صلاة عيد الأضحى، وعلت الابتسامات وجوه المصلين، مهنئين بعضهم البعض بحلول عيد الأضحى المبارك، فيما أخذ محمد عبد الجليل سكرتير لجنة حزب الوفد بقسم أول شبرا الخيمة بإلقاء الحلوى والهدايا واللعب من شرفة مقر الحزب بشارع 25 شبرا، ابتهاجًا بالعيد، مما أدى إلى تدافع الأطفال والسيدات والرجال للحصول على الهدايا.