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بالصور.. مساكن حى شرق شبرا تستقبل عيد الأضحى بانتشار القمامة

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تستقبل منطقة مساكن الوحدة بقهوة شرف وبهتيم ومسطرد بحى شرق شبرا الخيمة عيد الأضحى المبارك بانتشار تلال القمامة المتراكمة داخل الشوارع الرئيسية وأمام المدارس، يضاف إليها بقايا ومخلفات الذبح وسط غياب تام من مسئولى الحى من تنظيف القمامة.

فأصبحت جبال القمامة والروائح الكريهة هى السمة الغالبة بعد غياب عمال النظافة، حيث أكد أهالى حى شرق شبرا الخيمة أنهم يعيشون فى كارثة بيئية بعد غياب عمال النظافة من رفعه من الشوارع، وهو ما تسبب فى حالات اختناقات لدى الأطفال وأمراض الصدر نتيجة الرائحة خاصة مع إلقاء الجزارين لبقايا ومخلفات الذبح.

وطالب أحد الأهالى تدخل رئيس الحى ومجلس المدينة حتى ينهوا حالة التقاعس والإهمال فى إزالة المخلفات.

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