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قيادات "المصرى الديمقراطى" يشاركون فى احتفالات العيد بـ"الزمالك"

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قيادات "المصرى الديمقراطى" يشاركون فى احتفالات العيد بـ"الزمالك" قيادات "المصرى الديمقراطى" يشاركون فى احتفالات العيد بـ"الزمالك"

احتفلت أمانة وسط القاهرة للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بعيد الأضحى المبارك، بعد أدائهم صلاة العيد بجامع الزمالك بجوار ساقية الصاوى، وذلك صباح اليوم الثلاثاء، بحضور نهلة بكرى، وسميرة الجزار أعضاء الهيئة العليا للديمقراطى الاجتماعى، ومدحت بلامون القيادى بأمانة وسط القاهرة، وخالد عز، بحزب الدستور وقاموا بتوزيع الهدايا على الأطفال بعد صلاة العيد.

ومن جانبها، قالت "سميرة الجزار" أمينة المرأة أمانة وسط القاهرة، لـ"اليوم السابع": "قمنا بفعالية اليوم لتهنئة المصريين جميعا بالعيد، وتوزيع الهدايا على الأطفال لبث الابتسامة والفرحة فى وجوههم".

أوضحت "الجزار" أن تلك الفعالية ليست الأولى وإنما بدأوا بتهنئة العيد للمسيحيين فى عيد القيامة، وقدموا لهم الورود؛ مؤكدة على أهمية التواصل مع المواطنين فى جميع المناسبات، فالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى يسعى للتواصل مع الجماهير فى جميع المناسبات.

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