"العربية لحقوق الإنسان" تطالب بحل مشاكل اللاجئين السوريين

عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى مصر، أمس، مؤتمرا بحضور الرئيس السابق للائتلاف الوطنى السورى معاذ الخطيب، ومدير مكتب رئاسة الائتلاف فى مصر قاسم الخطيب، ومدير مكتب حقوق الإنسان باللجنة القانونية للائتلاف، وذلك للتواصل بين الجالية السورية والحكومة المصرية من أجل إيجاد الحلول للأزمات المتتالية التى يواجهها السوريون فى مصر.

بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الثورة السورية والثورات العربية، وترديد النشيد الوطنى السورى، وقال بعدها الناشط السورى راسم الأتاسى إن من البديهى أن تكون مصر أم الدنيا وجهة العديد من السوريين لكن كثيرين أيضا لم يتمكنوا من الوصول إليها لأسباب مادية ولبعد المسافة.

وأوضح "الأتاسى" أن الجالية السورية ستنتخب مجلساً لها للتحدث باسمها ونقل معاناة السوريين فى مصر إلى الحكومة المصرية، والعمل فى مختلف الاختصاصات التى تؤثر على الجالية كالتربية والتعليم والصحة، وتأشيرات الدخول.

وقال أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبى: "إن السوريين فى مصر يواجهون الكثير من المعاناة". وطالب بحل مشاكلهم العالقة، على أن يلاقى مجلس الجالية الكثير من التعاون من الأجهزة المصرية، وطالبوا بظروف جيدة للاجئين السوريين تراعى مشكلاتهم ومعاناتهم.

والجدير بالذكر أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربى، اجتمع بأعضاء من مكتب مقر الائتلاف بالقاهرة برئاسة هيثم المالح رئيس اللجنة القانونية، والدكتور طلال الأمين والدكتور كمال محمد الملك وعادل الحلوانى ومدير المكتب القانونى للعلاقات الخارجية المحامى عهاد النائلى ومحمد الملك يوم 8 أكتوبر الحالى.

وتحدث الأستاذ هيثم المالح وبقية الأعضاء عن المشكلات التى تواجه اللاجئين السوريين ولاسيما موضوع لم الشمل، ومشكلة الاعتقالات والبلطجة التى يتعرض لها اللاجئون السوريون ومنها الحادثة الأخيرة التى وقعت فى بور سعيد والتعرض لحافلة سورية كانت متجهة إلى ليبيا بالسرقة والضرب ثم تسليمهم للأمن المصرى الذى قرر ترحيلهم.

وأشار "المالح" إلى بعض حالات الترحيل إلى سوريا رغم مخالفة ذلك للقانون الدولى، وأكد أنه فى حال إصرار الأمن المصرى على سياسة الترحيل فلابد من ترحيلهم لمكان آمن كتركيا مثلا، وتطرق لمشكلة الابتزاز التى يتعرض لها السوريون فى المعتقلات فى الإسكندرية والمنافذ الحدودية الأخرى، وزود الدكتور نبيل العربى بالملف كاملا.

وأضاف عادل الحلوانى عن تواصله مع السفيرة رندة لبيب فى الخارجية المصرية حول قضية لم الشمل وبعض الحالات الإنسانية الطارئة التى ما زالت إلى الآن بانتظار الرد، كما أوضح مدير الدائرة القانونية للعلاقات الخارجية أن غالبية المعتقلين من النساء والأطفال وهو ما لا ينسجم مع الادعاء بأن اعتقالهم وترحيلهم يتم لأسباب تمس بالأمن القومى المصرى، ووعد الدكتور نبيل العربى بالتواصل مع الجهات المعنية المصرية لإيجاد حلول مناسبة لمشاكل اللاجئين السوريين.