أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات

سيد عبد الغني يكتب:دعوات مصرية في عيد الأضحى المبارك

  • منوعات
  • 2
Google+ Print
سيد عبد الغني يكتب:دعوات مصرية في عيد الأضحى المبارك سيد عبد الغني يكتب:دعوات مصرية في عيد الأضحى المبارك

يارب أعطنا  القدرة علي أن نري النور في حلكة الظلام فيأخذ بيد التائهين ويعيد الأمل إلي صدور القانطين.  ونكون عندك مؤمنين نتمسك بالأمل ونتحدى اليأس .
يارب
هبنا شجاعة وصبراً نتسلح بهما حتى مماتنا..  فالشجاع نصير الحق ونصير الحق رائد خير ورائد الخير حبيب الإنسانية لأنه يعطيها معناها ويحفظ عليها هدف وجودها فما الإنسانية إلا نشدان للحق والخير

فأحباب الإنسانية هم أحبابك وهم حزبك المؤمنون وأحباب الباطل هم أعداء الإنسانية .. أحباب الشيطان هم حزبه المنافقون والمعركة حامية الوطيس بينهما والجهاد والصبر الجميل هم سلاح حزبك في المعركة بين الحق والباطل .فأعطنا الصبر وزودنا في العسر أملا في يسرك وفي الإظلام أملا في نورك وفي التمسك بالحق والدفاع عنه بسالة وشجاعة تعدل إيماننا بقولك الكريم " لينصرن الله من ينصره" فأنت يارب نعم المولي ونعم النصير .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
شاهد|مفاجأة سارة من الهند.. أول صورة لإيمان بعد فقد الكثير من وزنها.. لن تصدق

شاهد|مفاجأة سارة من الهند.. أول صورة لإيمان بعد فقد الكثير من وزنها.. لن تصدق