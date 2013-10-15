سيد عبد الغني يكتب:دعوات مصرية في عيد الأضحى المبارك

يارب أعطنا القدرة علي أن نري النور في حلكة الظلام فيأخذ بيد التائهين ويعيد الأمل إلي صدور القانطين. ونكون عندك مؤمنين نتمسك بالأمل ونتحدى اليأس .

يارب

هبنا شجاعة وصبراً نتسلح بهما حتى مماتنا.. فالشجاع نصير الحق ونصير الحق رائد خير ورائد الخير حبيب الإنسانية لأنه يعطيها معناها ويحفظ عليها هدف وجودها فما الإنسانية إلا نشدان للحق والخير

فأحباب الإنسانية هم أحبابك وهم حزبك المؤمنون وأحباب الباطل هم أعداء الإنسانية .. أحباب الشيطان هم حزبه المنافقون والمعركة حامية الوطيس بينهما والجهاد والصبر الجميل هم سلاح حزبك في المعركة بين الحق والباطل .فأعطنا الصبر وزودنا في العسر أملا في يسرك وفي الإظلام أملا في نورك وفي التمسك بالحق والدفاع عنه بسالة وشجاعة تعدل إيماننا بقولك الكريم " لينصرن الله من ينصره" فأنت يارب نعم المولي ونعم النصير .

شبكةعيونالإخبارية

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