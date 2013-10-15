منافسة شبابية في البرايم الرابع من "ستار أكاديمي"

كتب : خالد جمال منذ 25 دقيقة

تحل النجمة نوال الزغبي، ضيفة على البرايم الرابع من برنامج "ستار أكاديمي"، حيث المنافسة الشبابية ستكون محتدمة بين "النومينيز" الثلاثة الذين وقعوا في دائرة خطر التسميات لهذا الأسبوع.

فقد خضع طلاّب "ستار أكاديمي" لاختبار "الإيفال" الثالث، والذي كان موضوعه أداء اغنية من اختيار كل طالب، وإهداؤها لشخص أثر فيه.

وبعد تقييم رئيسة الأكاديميّة كلوديا مرشيليان، والأساتذة خليل أبو عبيد، هشام بولس، ماري محفوض، وبيتي توتل لأداء الطلاّب، أطلّت "درّة" (الممثّلة ختام اللحام) لتعلن أسماء النومينيز، وهم نور فرواتي من سوريا، وهي المرة الاولى له في دائرة الخطر، وعيسى المرزوق من الكويت، وطاهر مصطفى من مصر للمرة الثانية.

مصير الطلاب الثلاثة بيد الجمهور، الذي سيحدد من خلال تصويته من سيعود إلى الأكاديمية ومن سيغادرها، بعد صدور النتائج في ختام البرايم، حيث ستقدم أاجمل اللوحات الاستعراضية بالاشتراك مع نوال الزغبي، التي تشارك الطلاب الاستعراض والغناء في هذه الليلة.