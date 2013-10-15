بالصور| الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى في جو من البهجة بالغردقة

كتب : صلاح عبدالله منذ 41 دقيقة

أدى اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة صلاة العيد بساحة الديوان العام، فيما تجمع قرابة 6 آلاف من الأهالي لأداء الصلاة في مسجد الميناء الكبير، وعقب انتهاء الصلاة تبادل المواطون التهاني بالعيد.

ومن جانبه، قال الشيخ رفعت ثابت وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر إنه "تم تجهيز 76 مسجد و13 ساحة لأداء صلاة العيد بها على مستوى مدن البحر الأحمر من غارب شمالا حتى الشلاتين جنوبا، وبالنسبة لمدينة الغردقة تم تجهيز 35 مسجدا و3 ساحات وتم تجهيز 10 مساجد وساحتين فى سفاجا، وفى مدينة القصير 17 مسجدا وساحتين"، وأكد ثابت أنه "لن يصعد المنابر إلا خريجو الأزهر وأئمة المساجد التابيعن للأوقاف"، وأضاف أن "خطباء المكافئة غير الأزهريين تم الاستغناء عنهم بقرار من وزير الأوقاف".