حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال بدولتى السودان بالتعاون مع شركاء دوليين

تنطلق فى الخامس من نوفمبر المقبل، حملة التطعيم ضد شلل الأطفال فى ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق، بالتعاون بين السودان والشركاء الدوليين من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى والجامعة العربية، وذلك بالتزامن مع إجرائه بدولة جنوب السودان التى ظهرت فيها ثلاث حالات إصابة بولايات حدودية مع السودان.

وأشار الدكتور السفير صلاح حليمة مبعوث الجامعة العربية بالسودان- فى تصريح اليوم الاثنين- إلى أن التعاون المشترك يسير بشكل سلس وتأكيدات الشركاء الثلاثة والأطراف المعنية بضرورة التطعيم من منطق الوضع الإنسانى للأطفال دون سن الخامسة، خاصة أنه لم يتم تطعيمهم منذ عامين، لافتاً إلى ضرورة التحرك بسرعة لمواجهة فيروس شلل الأطفال.

وقال السفير صلاح حليمة، إن الشركاء الثلاثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى والجامعة العربية، بالتعاون مع الحكومة السودانية، بصدد التحرك نحو تنفيذ حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال فى السودان بالتركيز على مناطق النزاع المسلح، مشيراً إلى ضرورة عدم تدخل المواقف السياسية فى هذا الإطار الإنسانى، وخاصة أن عامل الوقت مهم جداً.

وأكد السفير صلاح حليمة، حرص الجامعة العربية ودعمها الكامل لإنجاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال فى ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق.

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