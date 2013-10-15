أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

التدخين والكحوليات وراء سرطان البنكرياس ومرضى السكر الأكثر إصابة به

Google+ Print
التدخين والكحوليات وراء سرطان البنكرياس ومرضى السكر الأكثر إصابة به التدخين والكحوليات وراء سرطان البنكرياس ومرضى السكر الأكثر إصابة به

يعد سرطان البنكرياس المرض الرابع من حيث معدل الحدوث ويميز بأن نسبة الشفاء منه ضعيفة. وأشار دكتور على زيدان مدرس واستشارى جراحة الأورام جامعة القاهرة وزميل كلية الجراحين بلندن أسباب سرطان البنكرياس، ومن بينها أن الأشخاص الذين تزداد أعمارهم عن خمسين سنة وثمانين هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، العامل الوراثى، تدخين السجائر والإفراط فى تناول الكحوليات، كما أن الإصابة بالتهابات الكبد ومرض السكر يزيد من التعرض للإصابة بسرطان البنكرياس.

وأوضح أن أعراض الإصابة بالمرض بعد أن تمتد أورام السرطان من أورام حميدة إلى أورام خبيثة بطيئة النمو إلى أورام سرطانية شديدة تفرز هرمونات وتحدث فى راس البنكرياس، ومنها ورم فى راس البنكرياس، نقص ملحوظ فى الوزن، الآلام فى البطن ومصاحبة للظهر والعظام والإصابة بالسكر وعدم استجابة الجسم فى الاستفادة من الأنسولين، عرق شديد ضعف انتفاضة أو رعشة باليدين وزيادة دقات القلب بجانب تضخم فى الغدد الليمفاوية وتضخم بالمرارة، بالإضافة إلى تليف الكبد والفشل الكلوى.
> وتتعدد طرق العلاج والشفاء من سرطان البنكرياس يذكر منها زيدان العلاج الجراحى باستئصال الورم بالبنكرياس، العلاج الكيميائى بعد الجراحة ليزيد من نسبة الشفاء وبعض الدراسات تشير إلى استخدامه قبل الجراحة معللة ضعف كفاءته الطبية بعد الاستئصال جراحيا، متابعة المريض بصفة دائمة كل أربعة شهور فى أول عامين من خلال أشعة مقطعية على البطن وأشعة عادية على الصدر، أما عن دلالات الأورام فتكون كل 6 شهور لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى العلاج الإشعاعى بعد الجراحة على الغدة النخامية أو باستئصال الغدتين، بالإضافة إلى بعض الأدوية مع عمل مسح للمرضى الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض من خلال قياس مستوى هرمون البرولاكتين وهرمون النمو سنويا علاوة على عمل أشعة رنين مغناطيسى على المخ كل ثلاث سنوات.
> ويختم إن كل تأخير فى عملية العلاج يجعل الورم أكثر صعوبة وتقدما حتى يصعب استئصاله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365