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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى أكثر من 30 قتيلا

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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى أكثر من 30 قتيلا ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى أكثر من 30 قتيلا

كتب : أ ش أ منذ 16 دقيقة

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب وسط الفلبين اليوم الثلاثاء وبلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر إلى أكثر من 30 قتيلا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الهزة الأرضية القوية تسببت في تدمير العديد من المباني والطرق والجسور بالبلاد، مشيرة إلى أن 16 شخصا قد لقوا مصرعهم في جزيرة "بوهول" فيما لقي 15 آخرين مصرعهم في إقليم "سيبو" وشخص واحد على الأقل لقي مصرعه في جزيرة "سيكيجور".

وأضافت الشبكة البريطانية أن العشرات قد أصيبوا جراء الزلزال ويتلقون العلاج في الوقت الحالي في المستشفيات التي تم نقلهم إليها، مشيرة إلى أن الهزة الأرضية تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق.

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