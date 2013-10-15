هولاند وزوما يدعوان إلى "شراكة متوازنة" بين فرنسا وجنوب أفريقيا

دعا الرئيسان الفرنسى فرنسوا هولاند والجنوب أفريقى جاكوب زوما الاثنين، فى جوهانسبرغ إلى قيام "شراكة متوازنة" بين البلدين، ووقعا اتفاقات تجارية بلغت قيمتها نحو ستة مليارات يورو.

وقال الرئيس الجنوب أفريقى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفرنسى "لقد أرسينا اليوم لبنة أساسية فى العلاقات الثنائية بين جنوب أفريقيا وفرنسا" مضيفاً "لقد اتفقنا على ضرورة إقامة تجارة متوازنة".

من جهته دعا هولاند فى الإطار نفسه إلى إقامة "شراكة متوازنة" مع جنوب أفريقيا بعد الزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس السابق فرنسوا ميتران إلى جوهانسبرغ قبل نحو عشرين عاماً.

وقال هولاند "لقد وقفت فرنسا إلى جانبكم خلال سنوات القمع وستكون إلى جانبكم خلال سنوات التنمية".

وأشار هولاند الذى كان بصحبة ثمانية وزراء ونحو عشرين مدير شركة إلى التوقيع على "اتفاق بين شركة غاز فرنسا سوياز وجنوب أفريقيا لبناء محطة حرارية بقيمة مليار ونصف مليار يورو وأيضا بناء محطة شمسية" من دون أن يقدم تفاصيل حول المشروع الثانى.

من جهة ثانية قال هولاند إن شركة الستوم "ستضع اللمسات الأخيرة مع شركة براسا (شركة نقل المسافرين الرسمية فى جنوب أفريقيا) على عقد بقيمة تتجاوز أربعة مليارات يورو يتضمن تسليم 3600 قاطرة".

وكانت الستوم حصلت على هذا العقد الذى أعلن عنه فى ديسمبر 2012 بعد أن تعهدت بتشغيل 8000 شخص والتزمت بأن تكون 69% من القطع المستخدمة فى المشروع من صنع جنوب أفريقى خلال السنة الثانية من العقد و99% خلال السنة العاشرة.

وينتقل هولاند الثلاثاء إلى سويتو حيث يزور المنزل السابق لنلسون مانديلا الذى تحول إلى متحف، قبل أن ينهى زيارته.

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