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بالصور.. مؤسسات المجتمع المدنى تحتفل بالعيد بـ"سيدى جابر"

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وَزَّعَ، صباح اليوم الثلاثاء، عددٌ من منظمات المجتمع المدنى ومنها مؤسسة "أبناء حارتنا لتنمية المجتمع" الهدايا على الأطفال والمارة فى منطقة سيدى جابر بالإسكندرية، بعد صلاة عيد الأضحى المبارك.

من جانبه، قال مينا رمسيس، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، إن فعالية اليوم جاءت ضمن منظومة مشاركة منظمات المجتمع المدنى بفرحة العيد، وإدخال البهجة والسرور على الأطفال.

وأكد رمسيس أن المؤسسة ستبذل أقصى جهدها لرفع المعاناة عن كاهل المواطن السكندرى المطحون، مُشدّدًا على ضرورة تكاتف كل طوائف الشعب لعبور الفترة الراهنة، حتى يتسنى لمصر أن تستعيد ريادتها بين دول العالم.

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