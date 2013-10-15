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حملات أمنية على متنزهات سوهاج لمواجهة التحرش ومضايقة الفتيات

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حملات أمنية على متنزهات سوهاج لمواجهة التحرش ومضايقة الفتيات حملات أمنية على متنزهات سوهاج لمواجهة التحرش ومضايقة الفتيات

تنظم إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج حملات مشتركة مع فرع الأمن الوطنى، وفرع الأمن العام بالمديرية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك لمواجهة ظاهرة التحرش ومضايقة الفتيات بجميع مراكز المديرية.

ومن جانبه، أوضح العميد حسين حامد مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج أنه تم إعداد محاضر تنسيقية لتوزيع الخدمات السرية بين المواطنين خاصة بالشوارع الرئيسية بمدن المحافظة لضبط حالات التحرش والمعاكسات طوال أيام العيد، وخاصة داخل المتنزهات العامة وعلى كورنيش النيل، كما تم عمل متابعات للفنادق الموجودة بالمحافظة والشقق التى تحوم حولها الشبهات وسيتم تسيير خدمات سرية أمام الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين لمواجهة حالات التحرش وضبط أى حالة معاكسة أو مضايقة لأى فتاة أو سيدة.

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