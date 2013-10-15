مدير مباحث مطار سوهاج: خدمات مسلحة وشرطة سرية للتأمين خلال العيد

أكد العقيد عبد المنعم العلكى، مدير مباحث مطار سوهاج الدولى، أنه سيتم تكثيف الخدمات الأمنية بالمطار خلال عيد الأضحى المبارك من خلال انتشار العديد من نقاط التفتيش الداخلية منذ دخول المسافرين وذويهم إلى المطار وحتى وصول الركاب إلى صالة السفر.

وأضاف "العلكى" لـ"اليوم السابع" أنه سيتم تكثيف حراسات الخدمات التأمينية على أسوار المطار الخارجية والطرق المؤدية له، وعلى البوابات الرئيسية للدخول، وذلك بواسطة خدمات مسلحة وسيارات تحتوى على مجموعات قتالية مدربة لتأمين أسوار المطار الخارجية.

وأشار مدير مباحث مطار سوهاج إلى أنه سيتم تأمين المسافرين وحقائبهم، وسيتم الكشف والتفتيش بشكل دقيق من خلال أجهزة "x – ray"، إضافة للتفتيش اليدوى والكشف عن الطيور واللحوم المسافرة، وذلك حرصا على تواجد مواد ممنوعة بداخلها، وسيتم تدعيم العناصر الأمنية الشرطية الظاهرة بعناصر أمنية شرطية غير معلنة تنتشر بين الركاب ومودعيهم.

وأوضح "العلكى" أنه سيتم تدعيم وتكثيف أمناء الشرطة ورجال الكشف عن المفرقعات والمباحث الجنائية السرية، لافتا إلى أن سوهاج حتى الآن بعيدة عن العمليات الإرهابية.

وعن الضبطيات الأخيرة بالمطار، أوضح أنه تم ضبط 3 كيلو حشيش وحوالى 14 قضية تهريب أموال للخارج، كما تم القبض على 30 ألف قرص ترامادول داخل حفاضات أطفال، وعلى الفور أمر اللواء ممتاز فهمى مساعد وزير الداخلية لمباحث أمن الموانئ، بتحرير محاضر بالوقائع وصرف مكافآت للعاملين.