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مصر تستعد لإياب غانا بأربع وديات أهمها مواجهة المغرب

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مصر تستعد لإياب غانا بأربع وديات أهمها مواجهة المغرب مصر تستعد لإياب غانا بأربع وديات أهمها مواجهة المغرب

أمير عبد الحليم من كوماسي .. برعاية فودافون راعي الكرة المصرية

قال زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب إن الفراعنة يستعدون لمواجهة الإياب أمام غانا بأربع مباريات ودية.

وأضاف عبد الفتاح في تصريحات لـFilGoal.com "برادلي طلب إقامة معسكرين في المغرب والأردن استعدادا لمواجهة غانا في مباراة الإياب".

ويحل الفراعنة ضيوفا على منتخب النجوم السوداء في السادسة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة في ذهاب المرحلة الحاسمة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2014.

فيما تقام مباراة الإياب في 19 نوفمبر المقبل على استاد الدفاع الجوي.

وتابع عبد الفتاح "نريد خوض 4 مباريات خلال المعسكرين أمام المغرب وتشاد في معسكر المغرب، ومواجهة الأردن ونيجيريا في معسكر الأردن".

وأوضح عبد الفتاح "على أن ندخل في معسكر مغلق بداية من العاشر من نوفمبر وحتى موعد مباراة الإياب".

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