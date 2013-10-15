دراسة: المانجو تقي من سرطان الثدي والقولون

كتب : سارة سعيد منذ 18 دقيقة

أظهرت دراسة، أجراها المركز العلمي للبحوث الغذائية أن المانجو تقي من سرطان القولون والثدي.

وأوضحت الدراسة، أن المانجو غنية بالأحماض المضادة للأكسدة والتي تسمى بـ"البوليفينول"، وتعمل على وقف نمو الخلايا السرطانية في الثدي والقولون، وعن مادة "البوليفينول" عرفتها الدراسة بأنها مركب نباتي تندرج تحت المركبات النباتية والثانوية التي لها تأثيرات إيجابية على صحة الإنسان.

فوائد المانجو لا تقتصر على الوقاية من سرطان الثدي والقولون، بل تقي أيضا من سرطان الدم والرئة والبروستاتا، إلا أن تأثيرها كان أكثر فاعلية على سرطان الثدي والقولون.