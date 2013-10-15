بالصور.. محافظ المنوفية يؤدى صلاة العيد وسط 45 ألف مصلى بالاستاد

أدى الدكتور أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية، والدكتور صبحى غنيم رئيس جامعة المنوفية واللواء سعيد توفيق مدير أمن المنوفية صلاة عيد الأضحى بساحة استاد شبين الكوم الرياضى وسط ما يزيد عن 45 ألف مصلى.

كما شهد الصلاة اللواء مجدى سابق حكمدار المنوفية والأستاذ مصطفى بيومى السكرتير العام المساعد.

وفى خطبته أوضح الدكتور بكر عبدالهادى وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية وخطيب ساحة الاستاد الرياضى، أن الحج هو أكبر شعائر الإسلام، وأن موسمه يشهد أكبر تجمع بشرى فى العالم لا يفرق بين البشر مهما اختلفت جنسياتهم وألوانهم فالجميع أمام الله سواء، وأنه يجب على الجميع فى هذه المناسبة الارتفاع عن الخلافات وأن ينظر الجميع لمصلحة الوطن لأن الجميع يجب أن يصطفوا لخدمة هدف واحد هو الصالح العام، كما شرح خطيب العيد سنن الأضحية وشروطها.

كان محافظ المنوفية شدد على تكثيف أعمال النظافة بمدن ومراكز المحافظة وإزالة مخلفات أعمال ذبح الأضاحى، وكذا نظافة الميادين الرئيسية والشوارع والمتنزهات والحدائق طوال أيام العيد حتى يهنأ المواطنون والأطفال بالاستمتاع بقضاء العيد فى جو من النظافة والمرح.

كما قام بتقديم التهنئة لجميع العاملين بديوان عام المحافظة بالإدارات والمكاتب ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالعاصمة، بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك داعيا الله تعالى أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام على الأرض، وتأكيدا لصلات الترابط والأخوة بين المصريين والشعوب جميعًا من أجل مستقبل زاهر لمصر والأمة العربية والإسلامية كلها.