دوريات أمنية بحرية وبرية مكثفة على شواطئ دبي

تكثف الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي دورياتها المختلفة على شواطئ الإمارة، وبالأخص في منطقة الشاطئ المفتوح الممتد من شاطئ جميرا وحتى شاطئ أم سقيم 3، محذرة من تجاهل تقلبات الطقس خلال هذه الأيام. وكشف المقدم عبد الله محمد المزيود مدير مركز شرطة الموانئ انه سيتم حجز الدراجات المائية غير المرخصة وتغريمها وفقا للقانون بغرامة مالية تصل إلى 5 آلاف درهم، لافتا الى أن سلطة مدينة دبي الملاحية الجهة المعنية بترخيص كافة الوسائل الرحية وستقوم شرطة دبي بمهمة التفتيش على التراخيص وتوفر علامات الأمن والسلامة لمرتادي البحر من مستخدمي كافة الوسائل البحرية باختلاف انواعها.

وقال المزيود ان تجاهل تقلبات الطقس من قبل مرتادي شواطئ دبي خلال الفترة المقبلة وموسم الإجازات والاعياد، يترتب عليه زيادة حالات الغرق.

وأضاف انه سيتم تكثيف الدوريات الأمنية الراجلة والبحرية والبرية على كافة شواطئ الإمارة اعتبارا من الساعة السادسة صباحا وحتى الثامنة مساء خاصة في أوقات الذروة لافتا الى إن رجال الإنقاذ البحري في شرطة دبي يحرصون دائماً على أداء واجبهم بكل إخلاص من أجل توفير الأمن والسلامة لجميع مرتادي شواطئ دبي مؤكداً أن الإدارة رفعت درجة استعداداتها لاستقبال زوار شواطئ دبي خلال إجازة عيد الأضحى.

وأشار المزيود إلى أن هذه الفترة تشهد فيها شواطئ الإمارة ازدحاماً ملحوظاً، وأصبح هناك حركة دائمة على الشاطئ من قبل مستخدمي المواصلات البحرية وكذلك قيام الشركات السياحية بشكل منتظم بإحضار وفود سياحية لتصوير المعالم المشهورة على الشاطئ.

ولفت المزيود إلى أن هناك عدداً من الإجراءات التي تتخذها الدوريات أثناء وجودها على تلك الشواطئ مع الفضوليين، والمزعجين، أو من يقومون بتصرفات سلبية غير أخلاقية أو غيرها، حيث يتم توقيف هؤلاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، إلى جانب قيام الدوريات الأمنية بمراقبة أغراض وأمتعة مرتادي الشواطئ لحمايتها من السرقة.

وأضاف ان الدوريات الأمنية تقوم أيضاً بإيقاف ومخالفة السيارات التي تسبب إزعاجاً لمرتادي الشواطئ ومنع استخدام الدراجات المائية في المناطق البحرية المخصصة للسباحة.

ونوه المقدم المزيود الى أن هناك ضبطيات لبعض المخالفات مثل النزول بالملابس الكاملة وإزعاج مرتادي الشواطئ واستخدام كاميرات التصوير بقصد الفضول والتلصص.

وأوضح ان فرقة أمن الشواطئ ضبطت العديد من القضايا فيما يتعلق بالفضوليين على الشواطئ حيث تم ضبط شخصين من الجنسية الآسيوية مؤخرا وهما يقومان بتقبيل بعضهما أمام مرتادي الشاطئ، ما أدى إلى تسجيل بلاغ فعل فاضح علني ضدهما وإحالتهما إلى الجهات القضائية.

وناشد مرتادي الشاطئ عدم ترك أو جلب الأشياء الثمينة معهم على الشاطئ حتى لا تتعرض للسرقة أو الضياع، ونصح بإحكام إقفال السيارات عند وقوفها على الشاطئ حتى لا تتعرض للسرقة.

وأفاد المزيود بأنه قبل الخروج للشواطئ يجب التأكد من حالة البحر بعدة طرق واتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية عند الرغبة في السباحة أو الاستجمام على الشواطئ كوجود صندوق للإسعافات الأولية وذلك لإجراءات السلامة الشخصية، بالإضافة إلى طوق نجاة مثبت بحبل لتجنب أي حادث مفاجئ وأخذ سترات نجاة للأطفال وملاحظتهم بالإضافة إلى المظلة الشمسية للحماية من أشعة الشمس.

واشار ايضا الى عدم المخاطرة ومحاولة انقاذ الآخرين في حالة الغرق خصوصا اذا لم يكن لديك القدرة والمعرفة الكاملة بعملية انقاذ الغريق، والإجراء الصحيح عند حدوث غرق هو الاتصال بالرقم 999 وإعطائه المعلومات التفصيلية بدقة.

إجراءات للسلامة

أكد المزيود بأن معظم حوادث الغرق يكون سببها أن غالبية الأشخاص لا يجيدون السباحة، أو نتيجة ارتفاع في مستوى موج البحر والتيارات البحرية، إضافة إلى أن الحوادث تقع نتيجة عدم التزام بعض مرتادي الشواطئ بتعليمات رجال الإنقاذ البحري المتواجدين على طول شواطئ دبي، وعدم قراءة اللوحات الإرشادية التي وضعت لسلامة الجميع، وعدم النظر إلى الأعلام، فالعلم الأحمر يرمز إلى التحذير من السباحة في الأماكن التي تشكل خطورة على ممارسي السباحة، ولكن البعض يضرب بهذه التعليمات عرض الحائط معرضين حياتهم للخطر.