انتشار أمنى لتأمين السائحين والزائرين بمنطقة الأهرامات

شهدت منطقة الأهرامات وأبو الهول والمناطق الأثرية والسياحية بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، انتشارا أمنيا مكثفا لتأمين السائحين والزائرين.

كما شهدت هذه المناطق إقبالا محدودا فى الساعات الأولى وسط توقع بزيادة الأعداد نهاية اليوم، يأتى ذلك فى وقت وضعت شرطة السياحة والآثار والأمن العام خطة لتأمين المنطقة وزائريها.

وطالبت الخطة المواطنين عدم اصطحاب المأكولات والدخول بها للمنطقة الأثرية حفاظا على المظهر الجمالى والتاريخى للآثار.

ومن المنتظر أن يشهد سوق الخيول والحنطور رواجا خلال ايام العيد بعدما تعرض لركود الفترة الماضية.