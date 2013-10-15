محافظ سوهاج وقيادات الأمن بالمحافظة يؤدون صلاة العيد فى الاستاد

أدى اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، واللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، صلاة عيد الأضحى المبارك داخل ساحة استاد سوهاج، وسط الآلاف من أبناء المحافظة.

وشارك فى الصلاة مسئولو الأجهزة التنفيذية والشعبية مع المحافظ، ومدير الأمن، عقب الصلاة قاما بتحية المصلين، مؤكدين أنهم يعملون دائما فى خدمة الوطن وأن كافة الأجهزة التنفيذية، والأمنية مسخرة لخدمة المواطنين فى هذا اليوم.

وعلى جانب آخر من المقرر أن يزور اللواء إبراهيم صابر مدير أمن بسوهاج على رأس القيادات الأمنية، معسكر قوات الأمن المركزى وقوات الأمن لتهنئتهم بالعيد والاطمئنان على سير العمل.

هذا وقد شهد أداء الصلاة تواجدا أمنيا مكثفا من قوات الجيش والشرطة، بالإضافة إلى الانتشار المكثف أمام المنشآت الحيوية والشرطية لحمايتها وتأمينها.