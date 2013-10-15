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محافظ الأقصر يزور مؤسسات الأيتام ويتلقى تهنئة الكنيسة بالأضحى

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استقبل اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقباط الأرثوذكس ووفدا من الكهنة، كما استقبل القمص باخوم الباخوم النائب الباباوى لأرمنت وأسنا ووفدا من الكهنة والقيادات المسيحية بالمحافظة الذين حضروا للتهنئة بعيد الأضحى.

فيما زار المحافظ اليوم مؤسسات الأيتام وشملت الزيارة جمعية الشابات المسلمات ومؤسسة البنين الإسلامية، مقدما لهم الهدايا ومشاركا لهم فى احتفالهم بعيد الأضحى.

وأكد المحافظ على المضى قدما نحو طريق الاستقرار وتحقيق الأمن الكامل لصالح المواطنين والسياح، وناشد محافظ الأقصر الأهالى أن يحسنوا استقبال الوفود السياحية ويقدموا لهم كل الدعم والمعاونة بما يعكس جوهر الروح المصرية المتسامحة والودودة وحبها وانفتاحها على كافة الحضارات والثقافات، مشيرا إلى أن جميع المصريين يعيشون فى وطن واحد وعلى قلب رجل والجميع يعمل على تحقيق هدف واحد وهو رفعة شان الوطن.

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