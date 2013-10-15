دراسة تحذر من انتشار ضغط الدم المرتفع بين الأطفال البدناء

حذرت دراسة طبية من أن الأطفال الذين يعانون من زيادة فى الوزن ويقعون فريسة للبدانة والبدانة المفرطة يصبحون أكثر عرضة للإصابة والمعاناة من مخاطر الإصابة بضغط الدم المرتفع.

وحلل الباحثون السجلات الصحية لأكثر من 250 ألف طفل تراوحت أعمارهم ما بين السادسة والسابعة عشرة عامًا فى ولاية كاليفورنيا، حيث وجد أن أولئك الذين عانوا من البدانة كانوا أكثر عرضة بمعدل الضعفين للإصابة بضغط الدم المرتفع بالمقارنة بالأطفال الذين تمتعوا بوزن معتدل.

كما كشفت الدراسة أن المخاطر كانت أعلى بمعدل أربع مرات بين الأطفال مفرطى البدانة وأعلى عشر مرات بالمقارنة بالأطفال معتدلى الوزن، وذلك للنتائج المنشورة فى مجلة "أبحاث ضغط الدم المرتفع السريرية ".