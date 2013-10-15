أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

«التنظيم والإدارة»: تعيين 125 ألف عامل مؤقت بالحكومة بعد العيد

Google+ Print
«التنظيم والإدارة»: تعيين 125 ألف عامل مؤقت بالحكومة بعد العيد «التنظيم والإدارة»: تعيين 125 ألف عامل مؤقت بالحكومة بعد العيد

كتب : ماهر هنداوى ومحمد الأبنودى منذ 27 دقيقة

كشفت جيهان عبدالرحمن، رئيسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن تعيين 125 ألف عامل مؤقت بالجهاز الإدارى للدولة والجهات الحكومية المختلفة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، موضحة أن العاملين المؤقتين يبلغ عددهم 250 ألفاً حالياً على الأبواب الثانى والرابع والسادس، جرى نقل 50% منهم على الباب الأول خلال الفترة الماضية، ويجرى حالياً تثبيت الـ 50% منهم الباقين بمن فيهم العاملون على الصناديق الخاصة. وأشارت رئيس الجهاز، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن إجمالى العاملين المؤقتين مطلع العام الحالى بلغ 450 ألف عامل تم نقل 200 ألف منهم على الباب الأول تمهيداً لتثبيتهم نهائياً بعد مرور ستة أشهر من نقلهم حسبما تنص عليه قوانين التثبيت. وأضافت أن الجهاز ينتظر تباعاً إرسال الجهات المختصة لأوراق العاملين المؤقتين بكل جهة لاتخاذ إجراءات تثبيتهم وتفعيلها واعتمادها فوراً دون أدنى تقصير من العاملين بالجهاز، مشيرة إلى أن الاعتصامات التى شهدها ميدان رابعة العدوية لمدة 40 يوماً، والذى يقع الجهاز فى محيطه تسببت فى إعاقة سير العمل نوعاً ما وعدم وصول المراسلات من الجهات الحكومية، ما أدى إلى بعض التأخير فى أعمال التثبيت. وأشارت إلى أن الجهاز لا يتوانى فى تعيين العاملين المؤقتين بالدولة الذين أنهوا فترة التعاقد ولهم الأحقية فى التعيين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية