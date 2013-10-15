«التنظيم والإدارة»: تعيين 125 ألف عامل مؤقت بالحكومة بعد العيد

كتب : ماهر هنداوى ومحمد الأبنودى منذ 27 دقيقة

كشفت جيهان عبدالرحمن، رئيسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن تعيين 125 ألف عامل مؤقت بالجهاز الإدارى للدولة والجهات الحكومية المختلفة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، موضحة أن العاملين المؤقتين يبلغ عددهم 250 ألفاً حالياً على الأبواب الثانى والرابع والسادس، جرى نقل 50% منهم على الباب الأول خلال الفترة الماضية، ويجرى حالياً تثبيت الـ 50% منهم الباقين بمن فيهم العاملون على الصناديق الخاصة. وأشارت رئيس الجهاز، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن إجمالى العاملين المؤقتين مطلع العام الحالى بلغ 450 ألف عامل تم نقل 200 ألف منهم على الباب الأول تمهيداً لتثبيتهم نهائياً بعد مرور ستة أشهر من نقلهم حسبما تنص عليه قوانين التثبيت. وأضافت أن الجهاز ينتظر تباعاً إرسال الجهات المختصة لأوراق العاملين المؤقتين بكل جهة لاتخاذ إجراءات تثبيتهم وتفعيلها واعتمادها فوراً دون أدنى تقصير من العاملين بالجهاز، مشيرة إلى أن الاعتصامات التى شهدها ميدان رابعة العدوية لمدة 40 يوماً، والذى يقع الجهاز فى محيطه تسببت فى إعاقة سير العمل نوعاً ما وعدم وصول المراسلات من الجهات الحكومية، ما أدى إلى بعض التأخير فى أعمال التثبيت. وأشارت إلى أن الجهاز لا يتوانى فى تعيين العاملين المؤقتين بالدولة الذين أنهوا فترة التعاقد ولهم الأحقية فى التعيين.