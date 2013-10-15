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صلاة "الأضحى" فى الكويت وسط إجراءات أمنية مشددة

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صلاة "الأضحى" فى الكويت وسط إجراءات أمنية مشددة صلاة "الأضحى" فى الكويت وسط إجراءات أمنية مشددة

أدى آلاف المسلمين من عدة بلدان عربية وإسلامية شعائر صلاة عيد الأضحى فى الكويت، صباح اليوم، فى الساحات المنتشرة بمحافظات البلاد الستة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وخصصت وزارة الأوقاف الكويتية 71 ساحة للصلاة مجهزة، تم تجهيزها وتنظيمها بما تحتاج إليه، وتوزعت وفق بيان سابق للوزارة، إلى 15 مصلا فى العاصمة و11 فى محافظة حولى، و9 فى الجهراء، و12 فى الفروانية و16 فى الأحمدى، و8 فى مبارك الكبير.

وبحسب مراسل وكالة الأناضول، فقد خصصت وزارة الداخلية سيارة أمن تواجدت بكل ساحة من الساحات، وذلك خوفا من ممارسة أى فعاليات سياسية من أبناء الجاليات المختلفة، المتواجدون بالبلاد فى ظل ما تشهده بشكل خاص كلا من سوريا ومصر من توترات.

ويقيم بالكويت أكثر من مليونى وافد من 80 بلد يمثلون قوة العمل الرئيسية فى البلاد، بحسب تقديرات رسمية.
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