نائب محافظ القاهرة يطالب الأحياء بإحكام الرقابة على المراكب النيلية

طالب اللواء يس طاهر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء الأحياء بالتعاون مع أفرع هيئة النظافة وشركات النظافة برفع القمامة والمخلفات أولا بأول وتكثيف الحملات على المحاور الرئيسية وأماكن الساحات التى ستقام بها صلاة العيد والمناطق المحيطة بها، وكذا الطرق المؤدية إلى الحدائق والمنزهات العامة خاصة التى تقع على كورنيش النيل.

وطالب طاهر خلال لقائه برؤساء الأحياء أمس الاثنين، بالتنسيق الجاد والكامل مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية لأحكام لرقابة على المراكب النيلية وتوافر شروط السلامة، من حيث التراخيص والأمن والسلامة والتأكد من التزام المراكب بالحمولة المخصصة لها والتعامل مع ما يعرض حياة المواطنين للخطر.