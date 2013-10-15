«منصور»: التضحية فى سبيل الله فريضة واجبة.. قبل أن تكون مبادئ إنسانية

كتب : سماح حسن منذ 38 دقيقة

هنأ الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور الشعب المصرى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وقال: «إن التضحية والفداء فى سبيل الله فريضة واجبة، قبل أن تكون قيماً ومبادئ إنسانية رفيعة». وأضاف منصور فى بيان لرئاسة الجمهورية بمناسبة العيد: «لقد تزامنت هذه الأيام المباركة مع أيام نصر صنعتموه أنتم وجيشكم بملحمة من الجدية والتضحية والعلم والعمل.. وبمثله ستصنعون مستقبلكم الواعد بإذن الله تعالى علماً وعملاً وجداً وتضحية». وفيما يلى نص بيان الرئاسة: «بسمِ اللهِ الرحمن الرحيم، (قُلْ بِفَضْلِ الله وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ)، صَدقَ الله العَظيم.. شعب مصر العظيم.. يطيب لى أن أتقدم إليكم وإلى الأمة العربية والإسلامية بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصرنا الغالية، وعلى أمتكم العربية والإسلامية باليمن والأمن والبركة. «شعب مصر الكريم، إن عيد الأضحى المُبارك يُذكرنا على الدوام بأن طاعة المخلوق للخالق هى طاعة بلا حدود، وأن التضحية والفداء فى سبيل الله فريضة واجبة، قبل أن تكون قيماً ومبادئ إنسانية رفيعة. «أبناء مصر الكرام.. لقد تزامنت هذه الأيام المباركة مع أيام نصر صنعتموه أنتم وجيشكم بملحمة من الجدية والتضحية والعلم والعمل، وبمثله ستصنعون مستقبلكم الواعد بإذن الله تعالى علماً وعملاً وجداً وتضحية، من أجل وطن هذا حقه علينا جميعاً. «أيها الشعب الأبىّ.. اهنأ بأيام العيد المبارك محاطاً بعناية الله تعالى ورعايته، ولتهنأ كل أوطان العرب والمسلمين بفضل الله وأيام رحمته، ولنعلم جميعاً أن حمى الوطن محفوظ بحفظ الله ورعايته من الشر وأهله. «دُعاءٌ إلى الله تعالى فى هذه الأيام المباركة أن يُسدد بفضله خطاكم، وأن يشملنا برعايته وعنايته، وأن يُعيد علينا أيام عيده باليمن والخير والعزة».