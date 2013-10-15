السفارات المصرية تدعو الجاليات لسرعة التسجيل فى «بيانات الناخبين»

المصريون بالخارج يرحبون ومطالب بإلغاء التصويت بالبريد

كتب : بهاء الدين محمد منذ 37 دقيقة

أصدرت السفارات المصرية بالخارج بيانات تدعو فيها أبناء الجاليات المصرية للإسراع فى تسجيل أسمائهم بقاعدة بيانات الناخبين، والتى أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن فتح باب القيد بها، فى الفترة من 12 أكتوبر الجارى إلى ديسمبر المقبل أو صدور قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور، أيهما أقرب. ورحبت معظم الجاليات بفتح باب التسجيل بعد مطالبهم المتكررة بذلك نتيجة حرمان معظمهم من التصويت خلال الانتخابات والاستفتاء الماضيين. وقال الناشط السياسى بألمانيا عمرو الدالى لـ«الوطن» إن شهرين مدة كافية لتسجيل ناخبى الخارج، مع ضرورة مراعاة أعداد الناخبين فى بعض دول الخليج وليبيا، والتى تتراوح بين مليون و2 مليون مصرى بكل دولة من هذه الدول. واعتبر بهاء الدين محمد الناشط بالكويت أن الفترة غير كافية نتيجة أن السفارة لا تملك ولا تعتمد على قاعدة بيانات المصريين المغتربين مثل بعض البلدان المتقدمة، وهناك صعوبات تواجه المغترب فى صعوبة إجراءات التسجيل وعدم وجود وقت فراغ كاف وعدم درايته الكافية بتقنية المعلومات، مطالباً بضرورة توافر مندوبين للسفارات بمناطق تجمع المصريين بالخارج لتسهيل إجراءات التسجيل، وطالب مصطفى النفياوى مؤسس الجمعية المصرية للعاملين بالخارج بضرورة عدم اعتماد أصوات البريد التى تنقلها شركات الشحن غير المعتمدة لنقل الطرود البريدية لما يشوبها من عمليات تزوير. وأشار بيان للسفارة المصرية بالسعودية أمس إلى أن اللجنة العليا للانتخابات حددت الضوابط والإجراءات التى يمكن القيام بها خلال تلك الفترة، وتشمل «تغيير مقر الانتخاب من داخل جمهورية مصر العربية إلى مقر بعثة دبلوماسية بالخارج، أو تعديل بيانات الناخب المقيد بالفعل بقاعدة بيانات الناخبين المصريين بالخارج، أو تعديل البيانات الشخصية وبيانات الاتصال وبيانات الإقامة، أو نقل القيد من مقر بعثة دبلوماسية بالخارج لأخرى سواء بنفس الدولة أو بدولة أخرى، أو تغيير مقر الانتخاب من مقر بعثة دبلوماسية بالخارج إلى داخل مصر». وأشار البيان إلى أن اللجنة العليا للانتخابات شددت على أنه يترتب على قيد الناخب بقاعدة بيانات الناخبين بالخارج رفع اسمه من قاعدة بيانات الناخبين داخل مصر، بحيث لا يحق له الاقتراع إلا باللجنة التى سجل للتصويت من خلالها فى الخارج، وأوضحت اللجنة أن القيد فى قواعد بيانات الناخبين فى الخارج متاح لكل مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ومتمتع بحقوقه السياسية، ولديه بطاقة رقم قومى، ومقيم خارج مصر على أن يقدم ما يفيد إقامته بدولة القيد. وأوضح البيان أن القيد أو التعديل أو الحذف من قاعدة بيانات الناخبين بالخارج، يجرى من خلال الدخول مباشرة على الموقع الرسمى للجنة العليا للانتخابات على الإنترنت أو من خلال الاستعانة بالبعثات الدبلوماسية، كما أشارت اللجنة إلى أن القيد فى قواعد بيانات الناخبين يتم من خلال إثبات الناخب للرقم القومى كاملاً، والاسم بالكامل، والاسم الأول للأم، ورقم جواز السفر المصرى إن وُجد، ويترتب على التسجيل تخصيص رقم سرى خاص للناخب المسجل.