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بالصور.."المصريين الأحرار"بكفر الشيخ يوزع شنطة العيد على الأيتام

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شهدت مدينة كفر الشيخ توزيع حزب المصريين الأحرار شنطة عيد الأضحى على الفقراء والمحتاجين والأيتام بمدينة ومركز كفر الشيخ، واحتوت الشنطة على "اللحوم، سمن، عدس، أرز، مكرونة" وغيرها من المواد الاستهلاكية.

وأكد المهندس حسام محمد أمين حزب المصريين الأحرار بكفر الشيخ، أن الحزب تبنى مساعدة المحتاجين من الأيتام والفقراء فى عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن الحزب مع بقية الأحزاب السياسية والحركات يشارك فى صلاة العيد بدوران النصر بمدينة كفر الشيخ، ذلك الدوران الذى شهد العالم كله فيه تواجد الآلاف فى ثورة 30 يونيو، وغيرها من الفعاليات التى أقيمت بكفر الشيخ، وكذلك صلاة عيد الفطر المبارك الماضى.

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