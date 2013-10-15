الوحدات المحلية تحصر مشاكل الرصف بقرى دمياط تمهيداً لحلها

بعد تعدد شكوى أهالى قرى محافظة دمياط من سوء حالة الرصف، والرغبة فى تغطية عدد من الترع والمصارف، كلف اللواء محمد عبد اللطيف منصور رؤساء المدن والمراكز بحصر هذه المشاكل، والعمل على سرعة حلها.

> ومن جانبها أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، أنه فيما يخص رصف عدد من الشوارع الرئيسية فى قرية السنانية بمركز دمياط، ومنها شارع السوق بقرية العمال، فقد تم عمل محضر انضمامى مع مديرية الطرق للتنفيذ.

وفيما يخص مطلب أهالى القرية بتغطية المصرف فقد قامت الوحدة المحلية لمركز دمياط بوضع تغطية المصرف ضمن الخطة لثلاث سنوات، تبدأ من العام المالى 2014/2015، وذلك لعدم كفاية المبالغ المتاحة لتنفيذ التغطية، والتى تتكلف 90000 جنيه.

كما سيتم توفير صناديق قمامة بالقرية، للقضاء على ظاهرة انتشار القمامة.

> فيما أفادت الوحدة المحلية بكفر سعد، أنه بخصوص الشكوى من عدم رصف طريق 18 بنطاق الوحدة المحلية بكفر المنازلة التابعة لكفر سعد، بأن طريق 18 كان مرجئ الرصف بسبب العمل بخطوط الانحدار لمشروع الصرف الجارى تنفيذه حاليا، وقد بدأت مديرية الطرق برصف الطريق وجارى العمل به.