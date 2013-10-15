دراسة بريطانية: الكارى يعالج نزلات البرد

مع اقتراب فصل الشتاء وقوع الكثيرين فريسة لنزلات البرد المزعجة، تنصحك أحدث الأبحاث الطبية بأهمية الإكثار من تناول الكارى والبهارات الحارة للوقاية من هذه النزلات المؤرقة.

قد تبدو وصفة قديمة أو إحدى الوصفات الشعبية للتداوى والتحصين ضد نزلات الإنفلونزا، إلا أنها أحدث ما توصلت إليه الأبحاث الطبية فى هذا الصدد، حيث يلعب الكارى والبهارات الحارة دورا فى معالجة التهابات الحلق.

وتكشف الأبحاث الطبية التى أجريت فى هذا الصدد، أن جذور العرق سوس وعصير العنب الساخن، تعد أحد الخيارات الهامة فى علاج نزلات البرد والتهابات الحلق على نطاق واسع.

وقال البروفيسور "رون أكليس" رئيس قسم "نزلات البرد "بجامعة "كاردييف" البريطانية، إن تناول الكارى الأحمر الحار يضمن إسالة اللعاب مما يساعد بصورة كبيرة على تقليل أعراض السعال المصاحب للالتهابات الحلق.

كما أشارت الأبحاث إلى أن العديد من التوابل لها تأثيرات مضادة للفيروسات، والتى يمكن أن تكون أيضا مفيدة فى الوقاية من نزلات البرد أو على أقل تقدير فى علاجه فى حال الإصابة بها.