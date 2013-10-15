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بالصور.. تيار الاستقلال يجهز 15 ألف شنطة ملابس وهدايا لتوزيعها

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أعلن تيار الاستقلال عن قيامه بتوزيع 15 ألف شنطة ملابس وهدايا العيد فى ساحات صلاة العيد، وذلك ضمن احتفالات أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد ثورة 30 يونيو.

وأشار بيان صادر للتيار اليوم إلى أن توزيع الشنط والهدايا لن يقتصر على محافظة القاهرة فقط، وإنما على محافظات القاهرة الكبرى، وأن عدداً من قيادات التيار هم الذين سيتولون توزيع الهدايا فى الساحات، وعلى رأسها ساحة مصطفى محمود بالمهندسين وساحة مسجد عمرو بن العاص.

وسوف يشارك فى الحملة التى تتولى التوزيع المستشار أحمد الفضالى منسق عام تيار الاستقلال، ونبيل ذكى، متحدث الرسمى لحزب التجمع، ومحمد برغش، وكيل حزب الفلاحين تحت التأسيس، ومدحت نجيب، وعدد من القيادات الأخرى.

وقال المستشار أحمد الفضالى، منسق عام تيار الاستقلال، فى تصريحاتٍ لـ"ليوم السابع"، إنه رغم عدم إقامة صلاة العيد فى ساحة مصطفى محمود إلا أن ملابس العيد سوف توزع أمام الميدان ومداخل بولاق الدكرور وأرض اللواء، مشيرًا إلى أن ذلك دعمًا للطبقة الكادحة والفقيرة وضمن احتفالات تيار الاستقلال بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وكونه بلا إخوان.

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