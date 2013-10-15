وصول حملات دعم السيسى للرئاسة إلى 7 وتجمع 30 ألفا من خارج مصر

تشهد الساحة السياسية المصرية الآن، انطلاق العديد من الحملات، التى تدعم الفريق أول عبد الفتاح السيسى، فى الترشح لرئاسة الجمهورية.

وتلك الحملات انتشرت بمحافظات مصر ودول الخارج بالعديد من المدن، فقد استهدفت هنا بمصر، "المنوفية والدقهلية وسوهاج وقنا والغربية والإسكندرية والقاهرة بميدان التحرير الملقب بميدان الثورة"، وبخارج مصر، "فرنسا والكويت واليابان وأمريكا والسعودية".

ومنها "السيسى رئيسى" باستمارة تحت شعار "مطلب وطن"، و"توحد"، و"كمل جميلك"، و"الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة"، و" توكيل"، و"أمل مصر"، و"السيسى رئيسا".

وجمعت حملة "السيسى رئيسى" أكثر من 376 ألف توقيع بمدينة المنصورة وطلخا وبعض القرى المجاورة لهم منذ الاحتفال بـــ 6 أكتوبر.

وأعلن عيسى سدود المنسق العام لحملة دعم "السيسى رئيسا"، أنه تم تشكيل لجنة للحملة داخل جامعة القاهرة من الطلبة، والآن يتم تشكيل لجان بجميع الجامعات المصرية لجمع توقيعات مؤيدة للفريق عبد الفتاح السيسى.

>وقال "سدود" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "لم نحصر إلى الآن إجمالى التوقيعات، ولكن جمعنا من محافظة سوهاج 7 آلاف توقيع، ومن قنا 50 ألفا، ومن الإسكندرية 182 ألف توقيع، ومن محافظة الغربية 13 ألفا".

وأضاف سدود: جمعنا من محافظة البحيرة 3 آلاف توقيع، ومن محافظة الأقصر 22 ألفا، ومن محافظة المنيا جمعنا 40 ألف توقيع، ومن الجيزة 33 ألفا".

وأشار إلى أنهم جمعوا من خارج مصر من ألمانيا وفرنسا والكويت واليابان وأمريكا 30 ألف توقيع.

وحملة "توحد"، قال أحمد البحراوى المتحدث الإعلامى لها، إن الحملة جمعت 12 مليونا، 296 ألف توقيع خلال 17 يوما، وأشار إلى أن لها متطوعون فى 26 محافظة، ولافتاً إلى أنها تعمل بمجهودات ذاتية ولا يوجد ممولا لها، وكانت الحملة قد جمعت التوقيعات بميدان التحرير لمدة أسبوع.

أما "الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة" فتعمل على تنشيط فعالياتها بميدان التحرير دائما، وتسعى الدفع بالسيسى لرئاسة مصر.

فيما أشار نصر عبده منسق حملة "توكيل" إلى أنه على الداعين لعدم ترشح السيسى، أن يسألوا أنفسهم سؤالا، ولماذا لا يكون السيسى؟ وما الذى يمنع ترشحه لرئاسة مصر؟ خاصة فى ظل تلك الظروف الراهنة والحرجة.

وحملة "أمل مصر" حيث أعلن اليوم نائب رئيس حزب "مصر القومى" السابق محمود رياض، عن تدشين حملة تحت اسم "أمل مصر"، لدعم ترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

مؤكدا أن الحملة ستعقد مؤتمرات جماهيرية فى كل محافظات مصر، لجمع توكيلات تعبر عن رغبة غالبية الشعب فى أن يتولى الفريق السيسى المسئولية.