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الأمم المتحدة: التصريحات المنسوبة لفيلتمان «ملفقة».. ونقدر عالياً دور المملكة

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الأمم المتحدة: التصريحات المنسوبة لفيلتمان «ملفقة».. ونقدر عالياً دور المملكة الأمم المتحدة: التصريحات المنسوبة لفيلتمان «ملفقة».. ونقدر عالياً دور المملكة

    نفى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فليتمان جملةً وتفصيلاً التصريحات التي نسبتها إليه إحدى الصحف اللبنانية السبت الماضي.

وقال المتحدث الرسمي لإدارة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة جاريد كوتلر في بيان أصدره أمس وحصلت وكالة الأنباء على نسخة منه "إن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة يرفض بشكلٍ كامل التصريحات المزعومة التي نسبتها إليه الصحيفة اللبنانية الصادرة في 12 أكتوبر الجاري".

وأضاف "إن العبارت التي أوردتها الصحيفة على لسان فيلتمان كانت ملفقة ومفبركة ولم ترد على لسانه ولم يدل بها ولا تعكس وجهة نظره ولا نظر المنظمة الدولية".

وأوضح أن الصحيفة لم تحاول حتى التأكد من صحة تلك التصريحات سواءً مع الأمم المتحدة أو إدارة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة قبل نشرها.

وأشار إلى أن واقع الأمر هو أن منظمة الأمم المتحدة ووكيل الأمين العام يعملان ويتعاون عن كثب مع المسؤوليين السعوديين حول عدد من القضايا والموضوعات سواءً المرحلة الانتقالية في اليمن ومكافحة الإرهاب وغيرها من القضايا, مثمنًا عاليًا الدور الإيجابي الذي تقوم به المملكة في تلك القضايا. وقال إن منظمة الأمم المتحدة عمومًا تقدر بشكل كبير الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة ومنذ أمد طويل لجميع أعمال وجهود المنظمة الدولية في المنطقة والعالم.

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