الوطنية للتغيير: على الأندية التواصل مع الألتراس قبل استغلال الإخوان

طالب أحمد بهاء الدين شعبان منسق الجمعية الوطنية للتغيير، الأندية المصرية بضرورة فتح قنوات اتصال مع الألتراس وما شابهها من حركات رياضية، لمطالبتهم بعدم الزج بأنفسهم فى الصراع السياسى، مؤكد أن الدولة تستطيع أن تلعب دورا بإعادة الألتراس إلى طريقها الأصلى بدلا من توظيف "الإخوان" لهم فى معارك سياسية.

>و استنكر شعبان فى تصريحات لـ"اليوم السابع" ما حدث أمس الأول الأحد من اشتباكات بين قوات الأمن والأولتراس بمطار القاهرة، مؤكدا أن المطار بقعة إستراتيجية تؤثر على سمعة الوطن، ولم يكن هناك أى مبرر لما حدث، قائلا "أتمنى أن تحافظ جماعات الألتراس على حرصها بتشجيعها للرياضة بشكل سلمى".

ورفض شعبان أن تكون هناك مطالبات بحظر الألتراس، معتبرا أن ذلك سيدخلنا فى متاهة ليس لها قيمة.