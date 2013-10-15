"تيار الاستقلال" يوزع شنط ملابس وهدايا بالساحات بعد صلاة العيد

أعلن تيار الاستقلال عن قيامة بتوزيع، 15 ألف نشطة ملابس وهدايا العيد فى ساحات صلاة العيد، وذلك ضمن احتفالات أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد ثورة 30 يونيو.

وأشار بيان صادر للتيار اليوم إلى أن توزيع الشنط والهدايا لن يقتصر على محافظة القاهرة فقط، وإنما على محافظات القاهرة الكبرى، وأن عددا من قيادات التيار هم الذين سيتولون توزيع الهدايا فى الساحات، وعلى رأسها ساحة مصطفى محمود بالمهندسين وساحة مسجد عمرو بن العاص.

وسوف يشارك فى الحملة التى تتولى التوزيع المستشار أحمد الفضالى منسق عام تيار الاستقلال، ونبيل ذكى، متحدث الرسمى لحزب التجمع، ومحمد برغش، وكيل حزب الفلاحين تحت التأسيس، ومدحت نجيب، وعدد من القيادات الأخرى.