حدائق المدينة تتزين لاستقبال الزوار

مهل العوفي (المدينة المنورة)

هيأت الجهات المختصة الحدائق والمتنزهات العامة والآثار التاريخية القديمة والأماكن الترفيهية بالمدينة المنورة لاستقبال أيام عيد الأضحى المبارك وإجازة ما قبل العودة للمدرسة يوم 16/12/1434هـ.حيث تستعد هذه الأماكن كل عام جيدا لاستقبال الزائرين لتلك الأماكن المتعددة ومن تلك الأماكن التي يستطيع أن يستمتع الزائر والمقيم بزيارتها محطة قطار المدينة المنورة والتي تقع غرب المسجد النبوي الشريف بجوار إمارة المنطقة حيث يوجد في هذه المحطة نماذج للقطار الذي كان يأتي من تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن، محملا بالحجاج والمسافرين من تلك الدول في تلك الفترة أي قبل أكثر 90 عاما مضت حيث توقف القطار بعد ذلك في محطته بالمدينة المنورة.ويتكون مبنى المحطة من عدة مبانٍ بنيت من الحجر الأسود وقد تم ترميم جميع تلك المباني من قبل وكالة الآثار والمتاحف بوزارة التربية والتعليم والتي بدورها سلمت المحطة إلى الهيئة العليا للسياحة والآثار ويوجد داخل المحطة أماكن لجلوس العائلات وألعاب ترفيهية للأطفال ويقدم فيها بعض الكثير من الأكلات الشعبية التي تختص بها منطقة المدينة المنورة كما يوجد بالمحطة معرضا للسيرة النبوية ومتحفا وتقام بداخلها بعض الحرف اليدوية البسيطة.أما من ناحية الحدائق فهناك حديقة الملك فهد المركزية والتي تقع خلف برج المياه شمال المدينة المنورة وهي حديقة واسعة تقام فيها العديد من الفعاليات الترفيهية الخاصة بالعيد وبعض الألعاب التي تختص بالأطفال كما يوجد بها العديد من الأشجار التي تهتم بها أمانة المدينة المنورة كي تعطي منظرا جماليا لمرتادي هذه الحديقة التي تتوافر بها أماكن متفرقة للجلوس ومسرح للأطفال.وهناك حديقة الأمير محمد بن عبدالعزيز وتقع على امتداد طريق العيون بمحاذاة جبل أحد من الجهة الشمالية وهي حديقة يتوفر بها كافة الخدمات التي يحتاجها المقيم والزائر ويرتادها العديد من أهالي المدينة المنورة لموقعها الجميل بسفح جبل أحد وقربها من السوق الشعبي أيضا.وهناك حديقة النخيل وتقع بالجرف على الطريق المؤدي إلى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وهي حديقة قديمة كان يقام فيها العيد لعدة سنوات وتمتلك هذه الحديقة مميزات كثيرة، منها اتساعها ووفرة أماكن الجلوس بها كما أن أمانة المدينة المنورة توليها رعاية خاصة من حيث الاهتمام بنظافتها وتشذيب أشجارها وصيانتها دوما وخصوصا وقت الأعياد والإجازات وتوجد بها أماكن كثيرة للجلوس كما أنها لازالت تزدحم بالزوار على مدار العام وبكثرة في الأعياد والإجازات الأسبوعية.وهناك حديقة سيد الشهداء وتقع على سفح جبل أحد من الجهة الشرقية ووضعت أمانة المدينة المنورة بها شلال صناعي لتلطيف الجو وهي حديقة يسمر بها أهالي حي سيد الشهداء خلال أيام العيد، كما قامت أمانة المدينة المنورة بإنارة الجبل الذي تقع على سفحه مما أعطاها منظرا بديعا في الليل.وأيضا هناك منتزه البيضاء البري، ويقع على بعد 20 كيلومترا شمال المدينة المنورة ويتميز بالجو المعتدل طوال أيام السنة وهو منتزه يقع بين جبال كثيرة معظمها لونه أبيض وقد وفرت أمانة المنطقة كافة الخدمات بهذا المنتزه الطبيعي حيث أوجدت دورات المياه للرجال والنساء ومصليات ووفرت الماء للشرب والوضوء كما تقوم الأمانة بنظافة هذا المنتزه بشكل يومي عبر فرق نظافة تجوب المنتزه.كما يتوفر بهذا المنتزه مخفر لشرطة منطقة المدينة المنورة ليخدم مرتادي المنتزه، ويفد إلى هذا المنتزه آلاف الزوار من مختلف الدول للاستمتاع بجوه العليل وأشجاره الكثيرة دائمة الخضرة والكبيرة في نفس الوقت.